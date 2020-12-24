В России запустили в серийное производство новую управляемую ракету 9М333. Выпуском займется дочка Ростеха – концерн «Калашников». Ракеты предназначены для зенитных комплексов семейства «Стрела-10М», сообщила пресс-служба оружейной компании.«Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах Минобороны РФ», - сообщил концерн.Принцип работы боеприпаса – «выстрелил – забыл». У ракеты есть головка самонаведения, которая работает в трех режимах: фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом. Это ее главное преимущество перед другими боеприпасами подобного класса, пишет ТАСС.Ракету будут использовать для поражения низколетящей авиации – при любой погоде, в любое время года и даже при оптических помехах, созданных противником. Она способна поразить самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты.ЗРК «Стрела-10М» созданы для защиты подразделений военных в бою и на марше от средств воздушного нападения и разведки, летящих на малых и сверхмалых высотах. На сегодняшний день это одно из самых распространенных средств ПВО в мире.