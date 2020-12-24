Мошенники придумали новый способ отъема денег у россиян. На этот раз обман не стоится на истории с переводом денег на резервный банковский счет, а идеально подогнан под современные реалии.Преступники звонят жертве и предлагают работу, но естественно «на удаленке», так как эпидемиологическая ситуация и все такое. Если условия подходящие, а они обычно хороши, соискателя просят отправить сканы документов (паспорт, СНИЛС, ИНН). Все те, что нужны для работы ну или чтобы оформить кредит.Недавно по такой схеме на жительницу Калуги оформили кредит в микрозаймах на 8 тысяч рублей, а на пенсионерку Рыбинска убедили оформить заем на полмиллиона.- Число случаев мошенничеств, связанных с приемом на работу, в последнее время растет, - отметила в разговоре «Известиями» руководитель проектов некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Ольга Глухова. – Из-за того, что большое количество людей сейчас ищут работу, мошенники активизировались.Самыми уязвимыми группами являются матери в декретном отпуске и студенты. Они чаще других ищут подработку, а значит, чаще страдают от обмана.- Если работодатель предлагает пройти по ссылке и ввести какие-то данные, что-то скачать или установить программу – не надо этого делать. Этого может быть достаточно, чтобы оформить кредит или установить программу-шпиона, - отмечает HR-эксперт Зулия Лоикова.Нельзя переводить деньги за «доставку трудового договора» или согласиться расшифровать какие-то сведения, доступ к которым платный. Особенно адекватно стоит оценивать само предложение: если потенциальный работодатель обещает 100 тысяч рублей за 3-4 часа работы, то проходите мимо, так не бывает.Но далеко не всегда только мошенники могут просить документы у соискателя. Реальный работодатель тоже может захотеть взглянуть на документы. Этим и пользуются мошенники.Чтобы не стать жертвой мошенников при поиске работы на удаленке, необходимо тщательно проверять работодателя.Например, пройти на сайт компании, найти имя человека в списке руководителей или кадровиков, почитать отзывы. Стоит сравнить зарплатные предложения на рынке труда по аналогичным позициям.И если уж отправлять документы, то только на корпоративные почты, а не бесплатные адреса электронной почты.Ежегодно мошенники зарабатывают на россиянам огромные суммы, речь идет о сотнях миллионов рублей, сообщает телеканал \\"360\\".