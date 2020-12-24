Новая, порошковая форма российской вакцины \\"Спутник V\\" от коронавируса появится уже в 2021 году, сообщила глава Минпромторга Денис Мантуров.Он также рассказал, что сейчас в стране завершается регистрация стабильной жидкой формы, хранить которую можно при температуре от плюс два до плюс восьми.- Хранить будешь вынужден меньше, чем в замороженном виде, но это объективно. Транспортировка и логистика в этом смысле будут еще проще, - отметил Мантуров в интервью телеканалу РБК.Министр промышленности и торговли России затем рассказал, что в следующем году появится новая форма вакцины - лиофилизат, то есть порошок. Его будут смешивать и превращать в полноценную вакцину уже на месте. Такая форма вакцины упростит транспортировку препарата.Ранее сайт KP.ru сообщил, что в Москве расширился список категорий граждан, которые могут пройти вакцинацию от коронавируса.