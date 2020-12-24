В Московской области 24 декабря закрыли полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) \\"Лесная\\" в Серпухове, он был последним в регионе, сообщили в пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.Там также заявили, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в Московской области больше нет ни одной городской свалки, и регион \\"больше никогда не вернётся к прежней схеме утилизации отходов\\".Все коммунальные отходы в Московской области теперь поступают на сортировку в один из девяти новых комплексов по переработке отходов.Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин также заявил, что полигон ТКО \\"Лесная\\" площадью в 32 гектара принимал около 450 тысяч тонн бытовых отходов каждый год с 2012 года. Теперь их перенаправят на современные КПО \\"Дон\\" и \\"Экоград\\".- Сегодня поручение губернатора выполнено, все полигоны закрыты на замок, въезды блокированы, мусорных свалок в Подмосковье больше нет, - добавил Хромушин.