Ни местные жители, ни паломники, ни туристы в этом году не смогут встретить католическое рождество в Вифлееме. На праздничную службу им вход будет запрещен.Мэр города Антон Салман сообщил, что «участие в рождественской службе представителей местной общины будет очень ограниченным», пишет палестинское информационное агентство WAFA.Салман признал, что туризм в городе полностью парализован. Он приносил 50% доходов экономики региона: налоги платили отели, рестораны, магазины и торгующие изделиями народного промысла лавки. Также деньги приносили туристические транспортные компании.«В четверг муниципалитет обеспечит всех масками и средствами дезинфекции, а площади и дороги, по которой пройдет патриарх, будут простерилизованы», - цитирует мэра Вифлеема ТАСС.Рождественскую мессу традиционно проведут в церкви святой Екатерины - францисканской церкви, примыкающей с севера к храму Рождества Христова. Службу будет вести патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла. Трансляцию смогут увидеть жители всей Земли.В день рождества город будет закрыт для посещений. Перекроют все второстепенные улицы для проезда частного и общественного транспорта, за исключением машин скорой, спасателей и силовиков.В городе будут запрещены любые массовые скопления людей. Жителям запретят выходить из дома без личных средств защиты.Большинство европейских стран - католические и протестантские, а это означает, что Рождество в Европе, в отличие от православной России, отмечается не 7 января, а 25 декабря. Что, впрочем, не меняет смысла праздника. Рассказываем об истории праздника.