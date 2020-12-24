В центре Москвы на Поварской улице полиция задержала мужчину, который с сумкой в руках угрожал \\"совершить противоправные действия\\", сообщили в МВД.После сообщения в службу \\"02\\" сотрудники полиции приехали на Поварскую улицу, задержали угрожавшего мужчину и доставили в отделение полиции.- Предметов, представляющих опасность не обнаружено. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, - сказано в заявлении на сайте МВД по городу Москва.Ранее на сайте KP.ru рассказывали о мужчине, который принял сумку с медицинскими масками за взрывчатку и заявил в полицию об угрозе взрыва в поезде Кишинёва в Москву. Ему показались странными действия другого пассажира, который перевозил маски, и он решил позвонить в службу \\"02\\". Приехавшие полицейские осмотрели вызвавшую опасения сумку, но нашли в ней только медицинские маски.