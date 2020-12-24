Марсоходу Perseverance осталось буквально пару месяцев до того, как он приземлится на Красной планете. Это должно произойти 18 февраля 2021 года в районе кратера Джезеро. Как полагают ученые, раньше там проходило русло реки. Возможно, в этом месте даже сохранились следы живых организмов.NASA опубликовало видео, которое детально показывает, как будет происходить посадка. Сначала капсула с марсоходом будет спускаться на парашюте, а неподалеку от планеты раскроется — и из нее вместе с ровером вылетит дрон. Правда, сам ролик больше похож на трейлер к фантастическому фильму, уж очень эпично это выглядит.Аппарат прилетит на Марс с конкретными целями: он призван определить, была ли когда-то жизнь на этой планете. Для этого Perseverance будет собирать и сохранять образцы горных пород и почвы. Но на Землю их доставит не сам марсоход - он передаст \\"эстафету\\" другому аппарату.Стоит напомнить, что Perseverance станет пятым марсоходом, который совершит посадку на Красной планете.