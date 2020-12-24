Обвинения в адрес России о кибератаках носят цель помешать избранному президенту США Джо Байдену наладить сотрудничество с российским руководством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.- Истинная цель новых обвинений в наш адрес — это попытка помешать избранному президенту Байдену наладить сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам международной информационной безопасности, - отметила Захарова во время брифинга.Она также заявила, что Россия готова вести конструктивный диалог по вопросам международной информационной безопасности с любым президентом США.Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что Россия участвовала в масштабной кибератаке на государственные ведомства США и крупные американские компании. Генпрокурор США также заявил, что согласен с Госсекретарём США Майком Помпео, объявившем ранее о \\"весьма чётких\\" признаках участия России в кибератаках.