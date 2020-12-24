Вакцинацию «Спутником V» без каких-либо побочных эффектов переносят 85% привитых пациентов. Об этом сообщил Директор центра им. Гамалеи Александр Гринцбург.Он отметил, что вакцинированные не чувствуют дискомфорта. Остальные 15% имеют незначительные отклонения.«У 15% вакцинируемых фиксируется покраснение в месте инъекции, небольшая головная боль, которая проходит в течение суток, некоторый дискомфорт в мышцах», - рассказал он в ходе брифинга журналистам.Самым серьезным побочным эффектом он назвал повышение температуры до 38 градусов. Но и она проходит в течение 48 часов. Сбивать жар он рекомендовал таблеткой парацетамола.В Москве вакцина от коронавируса стала доступна для новых категорий граждан. Сергей Собянин расширил список категорий для вакцинации с 28 декабря – это волонтеры, работники общепита, ЖКХ, спортивных учреждений, а также сотрудники охраны правопорядка, некоммерческих и религиозных организаций.Масштабная вакцинация в самом зараженном городе России началась 15 декабря. По словам Собянина, в столице открыто около 70 пунктов вакцинации в поликлиниках.