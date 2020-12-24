Российские учёные приступили к изучению нового штамма коронавируса, появившегося недавно в Великобритании, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат также отметила, что учёные из России обмениваются полученной информацией с иностранными коллегами и представителями Всемирной организации здравоохранения.Захарова сообщила на брфиинге, что мутировавший штамм уже зафиксирован в Австралии, Дании, Нидерландах, ЮАР и ещё нескольких странах.- Это может указывать на его адаптируемость к измененным условиям. Вирусологи пока не склонны приписывать новой ветви коронавируса качественно большего потенциала риска. Всемирная организация здравоохранения также воздерживается от оценок опасности нового штамма и призывает не делать выводов до получения достоверных научных данных, - рассказала Мария Захарова.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 14 декабря министр здравоохранения Великобритании объявил о появлении в стране нового штамма коронавируса. 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм передаётся на 70% быстрее. Он принял решение ввести локдаун в Лондоне и на юге Англии.Транспортное сообщение с Великобританией закрыли уже более 20 стран, среди них и Россия.