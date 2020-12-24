Российская вакцина \\"Спутник V\\" способна защитить и от заражения новым штаммом коронавируса, поскольку мутация затрагивает только небольшую точку на поверхности белка вируса, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.- Да, безусловно, вакцина \\"Спутник V\\" будет защищать от этой мутации, - заявил учёный на брифинге.Гинцбург также рассказал, что вакцина создаёт иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса.Ранее сайт KP.ru также сообщил, что Великобритания уже передала российским учёным образцы нового штамма COVID-19, и они уже приступили к его изучению.Напомним, о появлении мутации объявил глава британского Минздрава 14 декабря. Вскоре в Лондоне и на юге Англии ввели локдаун, более 20 стран, в том числе Россия, остановили транспортное сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не считает, что мутировавший вирус опаснее, однако, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонса, новый штамм на 70% заразнее.