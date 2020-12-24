ТЕПЕРЬ КЛИЕНТЫ ПСБ могут получить предварительное одобрение ипотеки без визита в офис. Причем займет эта процедура всего несколько минут.Тем, кто хочет занять ПАРУ миллионов на новую квартиру, нужно будет лишь зайти на сайт ПСБ, заполнить заявку, указав паспортные данные, сведения о работе и данные о созаемщиках, если таковые имеются. Посетить банк потребуется только на заключительном этапе, когда останется только подписать ипотечный договор.- Ипотека – один из самых востребованных банковских продуктов, но в то же время – это технически сложная процедура для заемщика, которая требует немало времени, - пояснила «КП» директор по развитию продаж в цифровых каналах ПСБ Юлия Михайловская. - Наш банк стремится к полной цифровизации ипотеки: у нас уже успешно работают сервисы онлайн-страхования и оценки недвижимости, а также электронной регистрации сделок. С новым сервисом оформление ипотечного кредита становится для клиентов более быстрым, простым и удобным.Воспользоваться сервисом смогут новые клиенты банка при покупке недвижимости на первичном рынке, в том числе по Госпрограмме-2020.