Умер Владимир Христов, бизнесмен из списка Forbes - он скончался от коронавируса на 72 году жизни в Коммунарке. Христов является владельцем одной из крупнейших золотодобывающих компаний в стране \\"Сусуманзолото\\".Информацию о его кончине опубликовал Forbes со ссылкой на гендиректора \\"Сусуманзолото\\" Александра Чугунова. Издание оценивало его состояние более чем в 500 миллионов долларов.Христов работал на Сусуманском горно-обогатительном комбинате в 1980-х, в 1991 году стал его генеральным директором. В 1995 году предприятие прошло процесс приватизации.Бизнесмен создал холдинг с главным предприятием ОАО \\"Сусуманзолото\\", он владел 65% акций компании.23 декабря на Занзибаре умер Игорь Сосин, российский миллиардер и основатель сетей «Старик Хоттабыч» и Modi, совладелец OBI. Он скончался из-за проблем с сердцем в путешествии. Родственники не смогли его утром разбудить, а приехавшие медики констатировали смерть.