Буква «V» в названии вакцины «Спутник V» означает победу над COVID-19. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.«V» в названии нашей вакцины означает победу (victory)», — цитирует его РИА «Новости».Он выразил надежду, что следующий год станет годом победы над коронавирусом. Дмитриев также рассказал, что в РФ прививку центра Гамалеи получили уже более 300 тысяч человек. А в рамках выпуска гражданский оборот вакцины, привилось уже более 650 тысяч пациентов, сообщил главы центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав постоянно отслеживает состояние большей части россиян, которые прошли вакцинацию.Российская вакцина \\"Спутник V\\" защитит от заражения «британского» штамма-мутанта, так как мутация затрагивает только маленькую точку на поверхности белка вируса, сообщил Гинцбург.Также он рассказал, что прививку «Спутник V» без каких-либо побочных эффектов переносят 85% привитых пациентов. Остальные 15% могут почувствовать небольшой зуд, жар до 38 градусов, покраснение вокруг укола или головную боль.