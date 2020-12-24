В столице 31 декабря будет выходным днем. Мэр столицы Сергей Собянин попросил всех работодателей сделать этот день нерабочим.«Мы, конечно, тоже не можем всех обязать 31-го числа не работать, но обяжем свои бюджетные учреждений и организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников», - отметил он, отметив, что для частных предприятий это остается рекомендацией.В интервью телеканалу «Россия-24» он также рассказал о ходе вакцинации в городе. По его словам, более 50 тысяч желающих привиться уже записались на процедуру.«На сегодняшний день записалось уже более 50 тысяч [человек]. Идет спокойная запись. Наши 70 прививочных пунктов <...> также работают в спокойном режиме и будут работать в праздничные дни», - сказал он.В столице могут увеличить число прививочных пунктов вдвое при необходимости.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала не пить 56 дней при вакцинации от COVID-19. При этом глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что во время вакцинации от коронавируса нет необходимости полностью отказываться от алкоголя. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления.