Глава Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о начале перечисления социальных выплат уже в конце декабря. Деньги перед Новым годом получат семьи с детьми от трех до семи лет, родители детей-инвалидов, получатели ежемесячной выплаты при рождении третьего ребенка, а также другие льготные категории населения. Социальные выплаты жителям региона начнут выплачивать с 24 декабря.Как сообщает администрация Ленинградской области, на эти цели из бюджета региона выделено 262 миллионов рублей, из них 148 миллионов рублей пойдут на поддержку семей с детьми.Кроме того, с 25 декабря социальные выплаты начнут получать труженикам тыла, жертвы политических репрессий, люди, входящие в категорию «дети войны», заслуженные деятели физической культуры и спорта. С завтрашнего дня также начнут поступать субсидии на оплату коммунальных услуг многодетным семьям, ветеранам труда и жителям региона старше 70 лет.