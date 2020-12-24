Индия и Объединенные арабские эмираты могут зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса \\"Спутник V\\" в январе 2021 года. Об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.На днях препарат был экстренно зарегистрирован в Аргентине - там даже не проводились дополнительные испытания. Разрешение было выдано на основе данных по тестам в России. А самой первой страной, разрешившей вакцинацию \\"Спутником V\\" стала Белоруссия.\\"Мы ожидаем в следующем месяце регистрацию в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Индии, и во многих других странах\\", - сказал Дмитриев журналистам в ходе брифинга 24 декабря.Аргентина сразу заказала 300 тысяч доз препарата, которые были доставлены в страну 24 декабря. Дмитриев выразил надежду, что многие другие государства последуют примеру Аргентины. Он сообщил о клинических испытаниях прививки в Венесуэле, в Эмиратах, в Индии.Вакцина от коронавируса \\"Спутник V стала первой в мире - ее зарегистрировала летом 2020 года Россия.Масштабная вакцинация в стране началась 15 декабря, когда ее доставили в регионы. 5 декабря процесс был запущен в столице. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сегодня в городе работает 70 пунктов, в новогодние праздники их число могут увеличить в два раза.