Спортивный арбитражный суд (CAS) не учел все приведенные Россией доводы и запретил нашим спортсменам в течение двух лет выступать под национальным флагом и использовать гимн на международных соревнованиях. Этот факт вызывает у России сожаление, сообщила глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.В ходе брифинга 24 декабря она подчеркнула, что Москва выступает за развитие международного сотрудничества в спортивной сфере. Также Россия - за честный и справедливый спорт, который «исключал бы какую-либо политизацию».«Мы сожалеем о решении суда (по флагу и гимну - прим. ред.). Суд не в полной мере учел доводы российской стороны», — сказала Захарова.Дипломат добавила, что Россия с осуждением относится к употреблению допинга спортсменами, но считает «предвзятым подходом» коллективное наказание за нарушения, на которых попались отдельные спортсмены.Российская фигуристка Татьяна Навка несколько дней назад заявила, что спортсмены должны выступить на соревнованиях даже под нейтральным флагом. «Даю такую установку: можно стоять и с этим флагом, но с золотой медалью, петь про себя гимн», сказала она.