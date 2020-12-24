Московская область объявила 31 декабря выходным днем. Зарплату сотрудникам сохранят в полном объеме, сообщила 24 декабря пресс-служба губернатора Андрея Воробьева и правительства региона.«24 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому работодателям региона рекомендовано установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем», - говорится в сообщении.Частным предприятиям Подмосковья власти также рекомендовали сделать 31 декабря выходным.Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг заявил, что 31 декабря будет нерабочим для бюджетных учреждений Москвы, которые не задействованы в подготовке Нового года и прохождении праздников. Он призвал работодателей из небюджетного сектора отпустить своих сотрудников на выходной.23 декабря президент России объявил, что считает правильной идею объявить 31 декабря выходным днем. Он посоветовал руководителям региона в частном порядке объявить этот день нерабочим.