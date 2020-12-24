Со злоупотреблением алкоголем так или иначе связаны 75% смертей мужчин в России. Такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге 24 декабря.«\\"Вклад\\" потребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%», - сказал он.Что касается женщин, то причиной кардиомиопатии, алкоголь может быть в 70% случаев.Министр призвал россиян в новогодние праздники не злоупотреблять спиртным и быть умеренными в потреблении продуктов питания, чтобы избежать отравлений и травм.«Страхуйте себя и своих детей от травматизма», - добавил он.Особенно опасен алкоголь для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Неконтролируемы прием спиртных напитков может привести к дестабилизации состояния и необходимости обращения за скорой медицинской помощью.Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург опроверг необходимость долгого запрета на алкоголь при вакцинации. Врач призвал к разумным мерам употребления спиртных напитков, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.