В 50 крупных городах России выросли зарплаты. Доход работающих увеличился в от 5 до 7 процентов и только в Липецке он снизился на 2,2%. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.Для составления рейтинга исследователи определили 50 густонаселенных городов и запросили сведения о зарплатах на крупных и средних мероприятиях и в муниципалитетах. В итоге получилось, что даже с поправкой на инфляцию зарплаты выросли в 49 городах из 50 исследуемых.Города, где максимально выросли зарплаты в 2020 году:Севастополь – 7,5%,Махачкала,Хабаровск – 7%,Чебоксары - 5,79%,Балашиха - 5,16%,Томск,Москва,Красноярск,Пенза,Казань.При этом если рассматривать прибавку не в процентах, а в рублях, то картина получится несколько иная. Тогда в лидерах окажется Москва. По итогам июля – сентября жители столицы стали получать в среднем на 8,16 тысяч рублей больше.- Средние зарплаты в столичных крупных и средних предприятиях достигли 101 тысячи рублей «чистыми», то есть после вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), - рассказали «Российской газете» исследователи.В Севастополе прибавка составила 6,45 тысяч рублей ( в среднем выплаты на руки 35,1 тыс.руб). В Хабаровске прибавка 5,75 тысячи ( 56,3 тыс.руб на руки).А вот вторая по процентам роста реальной зарплаты Махачкала заняла только десятое место в денежном выражении. Прибавка составила 3,55 тысячи рублей - до 31,7 тысячи.