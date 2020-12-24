Розничные цены на топливо за 11 месяцев 2020 года выросли на 2,4%, а вот производители взвинтили их сразу на 10,1%, сообщил Росстат.Однако в ноябре наблюдается обратная картина – для россиян топливо стало дороже всего на 0,1%, а вот производители уменьшили оптовую цену на 0,1%.При этом согласно данным статистического ведомства, за январь - ноябрь 2020 года в годовом выражении розничные цены выросли на 1,9%, а цены производителей на 5%.Для итогового потребителя в ноябре цены на бензин превышали цены производителей в 2,3 раза. Ситуация не изменилась по сравнению с 2019 годом.Росстат уточнил, что повышение цен за ноябрь-2020 на 0,2% и более было отмечено в 21 регионе РФ. Больше всего топливо подорожало в Ингушетии (0,8%), а подешевело в Туве (1,6%). В Москве и Санкт-Петербурге они выросли на 0,1%.Средняя цена бензина в РФ за неделю не изменилась, дизтоплива - выросла на шесть копеек.Президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал в эфире Радио «КП» про рост цен на бензин. Это исключительно рукотворная история, \\"ее сотворили наши регуляторы, наше правительство\\", сказал он.