В Израиле обнаружили следы самого мощного цунами на побережье Средиземного моря. Исследование провели ученые из США и Израиля. Они нашли доказательства, что около 10 тысяч лет назад на древний город Тель-Дор обрушилось самое мощное цунами из всех известных в регионе. Их исследование опубликовано в научном журнале PLOS ONE.- Ученые знают, что в начале неолита, около 10 тыс. лет назад, побережье было в четырех километрах от того места, где оно находится сегодня. Когда мы вскрыли керны и увидели слой ракушек, внедренный в сухой неолитический грунт, мы поняли, что сорвали джекпот, - рассказывает аспирант Центра морской археологии Скриппса Гилад Штиенберг.Надо сказать, что цунами в восточной части Средиземного моря - явление, по историческим меркам, не редкое. Они случаются примерно раз в сто лет.Но цунами, произошедшее вблизи города Тель-Дор, оказалось самым мощным. Волна продвинулась на 1,5–3,5 км вглубь суши и поднялась на высоту от 16 до 40 метров. Все предыдущие цунами продвигались максимум на 300 метров от побережья.По словам специалистов, волна смыла прибрежные поселения и уничтожила наследие поселений натуфийцев — они жили на этой земле более 12 тысяч лет назад.