В ближайшее время правительство сократит расходы на финансирование профессионального спорта. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин. Он подчеркнул, что речь идет о лигах и клубах, а не о спортсменах в национальных сборных.Такое заявление он сделал во время выступления на Sport Forum Live.«В ближайшее время государство будет сокращать расходы на финансирование профессионального спорта. Я говорю о профессиональных лигах и клубах», - рассказал Матыцин.Он добавил, что сборным как раз ничего не грозит, и Минспорта будет делать все для их успешного выступления, пишет РИА \\"Новости\\".Министр ранее говорил, что его ведомство не планирует финансировать профессиональный спорт в России в той мере, в которой он понес убытки из-за пандемии. Он предложил найти возможности для привлечения внебюджетных средств.В октябре 2020 года министр спорта дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда». Он обсудил с Тиной Канделаки, почему Россия проигрывает борьбу с допингом, что необходимо для развития детско-юношеского спорта, как повлияла пандемия на спорт и многие другие темы.