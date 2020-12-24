Льготная ипотека подстегнула спрос на жилье, а заодно и цены на квадратные метры. Они поползли вверх вслед за ажиотажем покупателей. В среднем по стране прибавка составила 19,2 процента, а в некоторых регионах более 30 процентов. Такие данные озвучены в исследовании портала \\"Мир квартир\\".Регионы, где максимально подорожали новостройки:Кемерово +32,9%,Мурманск +32,5%,Хабаровск +30,7%,Тула +30,6%,Набережные Челны +30%,Санкт-Петербург+18,8%,Ленинградская область +17,8%.Москва +17%,Московская область 14,3%,Только в трех городах из 70 исследуемых стоимость квадрата немного упала. Среди них Магнитогорск (-2,6%), Нижний Тагил (-2,8%) и Грозный (-5,8%).Теперь средняя цена квадратного метра в новостройках оценивается в 70,7 тысяч рублей, а минимум за квартиру в крупном городе придется заплатить 4 миллиона рублей.-Скорее всего, в следующем году цены будут расти, но уже не такими темпами. Многие потребители стали ориентироваться на вторичный рынок, видя как стремительно дорожают новостройки. К тому же, продление льготной ипотеки и ожидание дальнейшего снижения ставок снизило покупательскую активность, - цитирует «Российская газета» слова гендиректора портала Павел Луценко.Эксперты рынка уверены, что льготную ипотеку пока отменять, пока она не спровоцировала \\"пузырь\\" на рынке недвижимости. Этой же позиции придерживаются в ЦБ, а вот в Минстрое не видят угроз рынку, а как раз наоборот, сообщает RT.