Евросоюзу и Великобритании, наконец, удалось договориться о партнерстве после Brexit. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, соглашение «позволит избежать прерывания ключевых связей» между страной и ЕС.«Соглашение достигнуто. Это позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства», — цитирует ее Reuters.Глава Еврокомиссии подчеркнула, что пора перевернуть страницу и посмотреть в будущее, назвала Великобританию союзником и добавила, что они «разделяют одинаковые интересы».В соглашение вошло несколько пунктов: сохранение свободной торговли, безвизовый режим, сбалансированный доступ к рынкам и морским ресурсам, а также координация санкций. Об этом рассказал главный переговорщик по Brexit от Евросоюза Мишель Барнье.Лондон при этом отказался координировать свои действия с ЕС по вопросам внешней политики и обороне.Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что сделка принесет выгоду не только его стране, но и всей Европе.«Я считаю, эта сделка является тем, что может принести выгоду людям по обе стороны [пролива]», - сказал он.Соглашение даст людям здоровые, динамичные, продуктивные и стабильные отношения, добавил он.