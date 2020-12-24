Московским водителям посоветовали отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный, чтобы не оказаться заблокированным в многокилометровых пробках.Причина сложной дорожной ситуации в североатлантическом циклоне «Грета». Он серьезно испортит погоду в центральном регионе страны. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Синоптики прогнозируют, что в ночь на 26 декабря в Москве и области ожидается сильный снегопад, настоящая метель. Выпадет 20–25 мм осадков, возможно образование сугробов до 25 см.Видимость на дорогах сильно упадет, что увеличит риск аварийности. А вот сильных морозов не будет, температура воздуха в пятницу, 25 декабря -4...-7 градусов в субботу, 26 декабря, на пару градусов холоднее.В связи с неблагоприятными погодными условиями, дорожные службы Подмосковья перевели на режим повышенной готовности. В приоритете очистка дорог с максимально интенсивным движением, маршруты движения общественного транспорта, а также подъездов к социально-значимым объектам, сообщает газета \\"Известия\\".24 декабря стало известно, что последний день года будет рабочим в Москве и Московской области. Соответствующие решения принимаются на региональном уровне, а сотрудникам обещают сохранить заработную плату в полной объеме, сообщает телеканал \\"360\\".