Латвия пренебрегает правами проживающих в стране национальных меньшинств и нарушает свободу слова, преследуя российских журналистов и СМИ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.«Мы с сожалением констатируем, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность применения ответных мер в связи с продолжающимися и приобретающими все более недружественный характер шагами латвийского руководства», — сказала она.Такая реакция МИД последовала на слова главы нацсовета по электронным СМИ Латвии, что не позднее января 2021 года на территории республики могут ограничить ретрансляцию телеканала «Россия-РТР». Работу этого канала уже однажды приостанавливали на три месяца (2019 год).С препятствиями в работе также столкнулись сотрудники Sputnik Эстония. Им полиция прислала уведомления, в которых угрожала уголовным преследованием, если они не прекратят трудовые отношения с организацией.13 декабря 2020 года депутат Европарламента призвала международное сообщество повлиять на ситуацию с журналистами в Латвии после инцидента, когда Служба безопасности страны задержала семь репортеров, сотрудничавших с российскими изданиями.