Как не сулили эксперты Москве снижение темпов заболеваемости к Новому году, коронавирус всех переиграл. Накануне в столице был установлен очередной рекорд по числу заболевших. За сутки выявлено 8203 пациента с диагнозом Covid-19. Для сравнения, число снятых ранее из-под медицинского наблюдения излечившихся от ковид - 5,5 тысяч.Статистика по числу заболевших в разных возрастных группах по-прежнему не меняется. Большая часть — молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет (41%). Число больных старше 65 лет так и остается на уровне 15%. И это несмотря на обязательную меру, о которой ежедневно напоминают горожанам:— Необходимо соблюдение домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, —предупреждают в оперштабе по противодействию распространению коронавируса в Москве.Тем временем в Москве расширили список профессий жителей, которые могут получить вакцину от коронавируса. Записаться на прием уже в понедельник, 28 декабря, могут волонтеры, работники общепита, ЖКХ, спортивных учреждений, а также сотрудники охраны правопорядка, некоммерческих и религиозных организаций.Кстати, пока что около 50 тысяч москвичей записались на вакцинацию. Работают 70 прививочных пунктов. При необходимости это число увеличат в два раза.