Вокруг вакцин от коронавируса идет информационная война, и сила России в этой схватке – в правде. Москва должна рассказывать об отечественных достижениях на этом направлении, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«К сожалению, да, война вакцин уже идет, - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос. - Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла», - рассказала она в интервью ТАСС по случаю своего дня рождения.Войну из-за вакцин она назвала частью этой «жуткой реальности». Дипломат отметила, что Запад пустил в ход черный пиар против российских усилий или вообще блокирует информацию о российских достижениях в борьбе с пандемией.Захарова лично многократно сталкивалась с заметками в инопрессе со «слухами, домыслами, откровенной чушью» относительно российской вакцины. А когда все-таки выяснилось, что прицепиться не к чему, «придумали \\"гениальную\\" вещь: сказали о том, что Россия плохая, потому что она сама проводит кампанию дезинформации в отношении западных вакцин».Сама Захарова еще не вакцинировалась от коронавируса, но пообещала заняться этим вопросом. Она пообещала рассказать, когда сделает прививку.Ранее в РФПИ рассказали, что означает буква «V» в названии вакцины «Спутник V». «V» в названии нашей вакцины означает победу (victory)», — сказал глава ведомства.