Министерство образования и науки России озвучило условие, при котором оплата за обучение в вузах РФ должна быть снижена – если учебному заведению не удается обеспечить его надлежащее качество в дистанционном формате.Сейчас ведомство как раз прорабатывает этот вопрос, сообщил глава ведомства Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-1».«Когда качество образования ненадлежащее, либо просто вуз не может обеспечить там преподавание качественное или [нужное] количество часов по дисциплине, конечно, есть основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости», - сказал Фальков.В беседе с журналистами он рассказал, что сегодня на удаленке учится примерно три миллиона студентов. Это 64% от общего числа в российских вузах. Около 900 тысяч человек продолжают жить в общежитиях.По поводу иностранных студентов Фальков сказал, что не видит смысла в их возвращении в РФ, потому что «вузы РФ работают удаленно, нет смысла».Ранее Фальков опроверг информацию о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов на фоне ограничений из-за коронавируса.