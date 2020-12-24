МИД Украины пообещал помешать проекту строительства опреснительной установки в Крыму. Глава ведомства Дмитрий Кулеба собирается выяснить, какую компанию Москва привлечет к возведению опреснителей, и сорвать сделку.По словам Кулебы, это какая-то международная компания.«Было заявление... в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, обязательно найдем ее и будем ей препятствовать», — сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24».Первую опреснительную установку в Крыму построят на Западном побережье. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что строительство стартует уже в следующем месяце и завршится через 14—16 месяцев.«Готовимся к строительству опреснительной установки во Фрунзе. С коллегами вечером в пятницу закончили почти все переговоры», - сообщил он.А 7 декабря стало известно, что станции опреснения поставят еще в Ялте, Керчи, Судаке и Феодосии.