В Китае туристы массово стремятся посетить уникальный двухэтажный мост со стеклянными вставками.Строение расположено в горах близ Шэньсяньцзю, в провинции Чжэцзян на юге страны. Сам мост привлекает необычной формой в виде волн, а вид с него над пропастью между горами не может никого оставить равнодушным.Мост был открыт в Национальный день Китая (1 октября). До этого, его строили порядка трех лет, начиная с 2017 года. Сейчас к новой туристической достопримечательности стекаются отдыхающие, чтобы сфотографироваться и посмотреть вниз сквозь стеклянный пол, сообщает Ruptly.