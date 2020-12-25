Москва положительно оценивает торговую сделку между Европейским союзом и Великобританией.В ведомстве сообщили, что теперь еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше. Такое мнение высказал замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.- Мы положительно к этому относимся, потому что еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, - сказал Грушко РИА Новости.Накануне стало известно о заключенном соглашении Великобритании и ЕС по Brexit. Документ вступит в свою силу с 1 января 2021 года.