25 декабря католики по всему миру встречают один из самых светлых праздников христианства - Рождество Христово.Этот день верующие отмечают сегодня в Римско-Католической и ряде православных церквей.Сам праздник Рождества Христова повествует о событиях более чем 2000-летней давности. Речь идет о событии, когда в Вифлеем пришли беременная Мария (Богородица) с мужем Иосифом, который не являлся \\"родным\\" отцом Иисуса.Считается, что Мария зачала непорочно, забеременев от Святого Духа. В результате этого родившийся младенец Иисус стал сыном человека и Бога.