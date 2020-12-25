Бойцу смешанного стиля Магомеду Исмаилову после массовой драки, участником которой он стал на турнире Fight Nights Global в Москве, грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.- Исмаилова опрашивают полицейские. Ему грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП (\\"Мелкое хулиганство\\"), санкции по которой предусматривают наказание в виде штрафа либо ареста до 15 суток, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в российском ММА разразился скандал и драка. Все произошло во время турнира АМС Fight Nights после одного из боев в клетку зашел известный боец ММА Владимир Минеев. Он отобрал у одного из спортсменов микрофон и вызвал на бой своего давнего соперника Магомеда Исмаилова, после чего сразу же началась потасовка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭто просто бизнес: зачем бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили массовую дракуНе исключено, что это - просто раскрутка их будущего боя. Непримиримым соперникам нужны 50 млн рублей (подробности)