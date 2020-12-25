В американском штате Огайо сотрудник полиции города Колумбус застрелил безоружного мужчину. Об этом сообщает телеканал СNN.Гражданин, в которого пришелся выстрел, был афроамериканцем, а в момент случившегося у него в руке был сотовый телефон.Отмечается, что \\"коп\\" Адам Кой прибыл к жилому дому по вызову. Звонивший пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля. Неподалеку у гаража рядом с домом полицейский обратил внимание на темнокожего парня, который направлялся в его сторону. В левой руке он держал телефон, а вот правая кисть оказалась вне поля зрения полицейского, который и решился стрелять.