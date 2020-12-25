Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал высказывание главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.Накануне украинский дипломат заявлял, что Киев намерен помешать проекту по опреснению воды для жителей полуострова Крым.Оленченко считает, что таким поведением политик с Украины всего лишь пытается построить себе соответствующую репутацию в политической сфере.- Дмитрий Кулеба свою репутацию как дипломата строит именно на русофобии и строит на антироссийской риторике и выступлениях. Какого-то позитива в его действиях, того, чтобы улучшилась ситуация Украины в каких-то делах, - нет, - рассказал эксперт в беседе с RT.