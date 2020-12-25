В России цены на арендное жилье в некоторых городах в 2021 году могут вырасти на 8 - 10%, а в Москве - на 15%.Если в начале 2020 года ставки аренды жилья в регионах заметно упали из-за коронакризиса, в том числе из-за того, что часть иногородних сотрудников, потерявших работу, то теперь ситуация будет меняться в другом направлении.По словам гендиректора риелторской компании We Know Александра Галицына, после окончания локдауна спрос вернулся, а в осенний период они даже начали расти.- В 2021 году ставки будут расти, обгоняя инфляцию - прирост может составить 15% в Москве и порядка 8 - 10% в крупных региональных центрах, - предполагает эксперт. Такой прогноз по рынку недвижимости он дал \\"Известиям\\".