Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал о том, когда следует ожидать появлением коллективного иммунитета против коронавируса.По предположениям ученого, антитела к covid-19 в течение года или нескольких лет у населения не выработается. Скорее всего, на этот процесс потребуется гораздо больше времени.- Наверное, это был бы оптимистический сценарий (если коллективный иммунитет выработается к лету - ред.). Но все-таки если смотреть трезво, возможно, это будет дольше, - высказался глава РАН на онлайн-пресс-конференции в МИА \\"Россия сегодня\\".