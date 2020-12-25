Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть ракет, выпущенных в пятницу израильской армией.Сообщается, что атака была направлена на западную часть провинции Хама. Об этом проинформировала Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии со ссылкой на источник в оборонном ведомстве арабской республики.- Наши средства ПВО перехватили вражеские ракеты и сбили большую часть из них, - говорится в сообщении.Также уточняется, что удар был нанесен из воздушного пространства Ливана.