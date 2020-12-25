Врач-вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал, какой иммунитет будет сильнее против коронавируса: при вакцинации или после болезни.- Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме, в том числе ив бессимптомной, или с помощью прививки - механизм одинаковый, объяснил ученый в беседе с радио Sputnik.Однако специалист добавил, что разработчики российской вакцины \\"Спутник V\\" показали, что после вакцинации уровень антител в организме человека все же выше, чем у тех, кто переболел covid-19 естественным путем.