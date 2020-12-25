Бездомный мужчина по чистой случайности наткнулся на парикмахерскую, где его полностью преобразили, а фотографии с новой прической помогли воссоединился с семьей.45-летний Жоао Коэльо Гимарайнш на протяжении трех лет жил на улице в Бразилии и считался гражданином без определенного места жительства. Однажды он зашел в парикмахерскую, чтобы попросить бритву для стрижки бороды. Однако мужчина был крайне удивлен, когда ему предложили постричься бесплатно.Работники салона кардинально изменили имидж Гимарайнша и сделали фотографии до и после. Спустя пару часов он был полностью неузнаваем - модная стрижка и одежда превратили его почти в кинозвезду.Владелец заведения по имени Лобо опубликовал снимки перевоплощения Жоао. Неожиданно для всех именно благодаря снимкам бездомного смогли найти сестра и мать. Несколько лет они считали своего родственника погибшим, но заметив фотографии в Интернете связались с Лобо, чтобы он помог встретиться семье.