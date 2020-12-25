Житель Великобритании во время прогулки нашел один миллион долларов (около 80 миллионов рублей).Все дело в том, что пока мужчина дышал воздухом и думал о своем, взгляд его упал на что-то странное, лежащее прямо под ногами. Не долго думая он взял из дома металлоискатель и нашел клад - блестящий предмет, напоминающий \\"древний диск\\" оказался кувшином, наполненным деньгами. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на специализированный ежемесячник Treasure Hunting.- Этот момент точно останется в моей памяти на всю жизнь, - приводит издание слова разбогатевшего британца.В общей сложности мужчина обнаружил около тысячи монет, которые датируются примерно датируемых 40-50-ми годами нашей эры. Эксперты сейчас тщательно проверяют находку на подлинность. Кстати, после получения результатов оценки специалистов мужчина может продать монеты музею или распорядиться ими по своему усмотрению.