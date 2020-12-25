Последние новости на утро 25 декабря 2020 года: Врач-вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал, какой иммунитет будет сильнее против коронавируса: при вакцинации или после болезни. По его словам, люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме, в том числе и в бессимптомной, или с помощью прививки. Однако ученый отметил, что в целом механизм одинаковый. Он также добавил, что после вакцинации уровень антител в организме человека все же выше, чем у тех, кто переболел covid-19 естественным путем.В Нигерии ученые выявили новый штамм коронавируса, который представляет собой иную форму мутации. Речь идет об особом вирусе-мутанте, который не аналогичен выявленному накануне в Британии варианту.Эксперт объяснил, насколько опасно появление в России коронавируса-мутанта из Британии. Более заразный вариант вируса, чем штамм Sars-cov-2 вызвал в Европе панику. А Россия получила образцы \\"мутанта\\" для изучения.25 декабря католики встречают один из самых светлых праздников христианства - Рождество Христово. Этот день верующие отмечают в Римско-Католической и ряде православных церквей.В России цены на арендное жилье в некоторых городах в 2021 году могут вырасти на 8 - 10%, а в Москве - до 15%. Считается, что это связано с процессом восстановления экономики и деловой активности граждан.Справедливость или уравниловка: почему пенсии в России всем повышают по-разному. Сайт kp.ru разбирался, что лучше: \\"всем поровну\\" или \\"каждому по заслугам\\".В России планируют повысить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих. Сумму 13 504 планируется увеличить в два раза, до 27 984 рублей.