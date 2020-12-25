В Рязанской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового пассажирского автобуса. В результате аварии, которая произошла в Скопинском районе, погибли три человека: двое мужчин, в том числе и водитель транспортного средства, и женщина. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили представители МЧС России в интервью агентству ТАСС.Еще 12 человек в ходе аварии пострадали. В их числе пять детей, из них двое в настоящее время находятся в реанимации.- Среди пострадавших есть дети. 11 человек после ДТП были госпитализированы, трое находятся в реанимации, в том числе ребенок десяти лет в тяжелом состоянии. У большинства пострадавших травмы разной степени тяжести, - рассказал глава территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.Сообщается, что рейсовый автобус «Москва - Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области сегодня примерно в 3:00 ночи. В нем находились 24 пассажира и два водителя. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Перед выходом на рейс водитель автобуса прошел медицинское обследование. Автобус был технически исправен, выходил с автовокзала, приобрели транспортное средство достаточно недавно, сообщила руководитель транспортной компании \\"Диана тур\\", которая организовала рейс, Налча Махир.Региональное ГУ МЧС после аварии открыло горячую линию (+7 (4912) 25-72-90). Кроме того, на лыжной базе в Скопине спасатели развернули пункт временного размещения для пострадавших.