Самый распространенный способ подделки паспортов в России – это переклеенная фотография. Несмотря на всю банальность такого метода, определить подделку без специальных навыков и оборудования может быть весьма затруднительно, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук в пятницу, 25 декабря.- Есть методы, с помощью которых можно обнаружить такую подделку, однако они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. А надеяться, что все люди, проверяющие документы, вооружены ультрафиолетовой лампой, наверное, не приходится, - отметил он в интервью изданию РИА Новости.Глава Гознака также объяснил, нуждается ли бумажный паспорт граждан России в модернизации. Аркадий Трачук отметил, что необходимость усовершенствования данного документа зависит от того, как будет продвигаться проект по электронному паспорту. Нет очевидных причин для модернизации бумажного паспорта, если в течение ближайших нескольких лет власти будут принимать решения по поводу введения электронного.