Московской арбитражный суд вчера зарегистрировал иск государственной корпорации «Роскосмос». Она требует взыскать более 4,7 миллиарда рублей с самарского ракетно-космического центра «Прогресс», специалисты которого производят ракеты-носителя «Союз». Такие данные следуют из информации в картотеке арбитражных дел суда.В суд данные иск поступил в четверг, 24 декабря, его пока что не приняли к рассмотрению. В настоящее время в материалах суда не указаны основания исковых требований «Роскосмоса».Ракетно-космический центр «Прогресс» является ведущим в России предприятием космической отрасли, которое производит ракеты «Союз» и другие космические аппараты. Предприятие также специализируется на разработке российских перспективных носителей «Союз-5», «Союз-6» и сверхтяжелой ракеты.Напомним, что самарский центра «Прогресс» был включил Минторгом США в новый список экспортных санкций, в которой попали 103 российских и китайских компании, которые так или иначе связаны с вооруженными силами.Как писал сайт kp.ru, по мнению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, новые американские санкции против российских предприятий ракетно-космической отрасли незаконными и глупыми.