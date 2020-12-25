В эту пятницу мощный циклон «Грета» обрушит на Москву снегопад. В Российской столице выпадет до 11 миллиметров осадков или почти пятая часть от месячной нормы. О циклоне 25 декабря 2020 года рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.- Сегодня столица страны будет атакована североатлантическим циклоном «Грета». Он будет сопровождаться влажными снегопадами, общее количество осадков в регионе достигнет 11,6 миллиметра. Погода будет облачное, может пойти метель, вечером будет наблюдаться мокрый снег, - рассказал метеоролог в интервью изданию РИА Новости.Синоптики также ожидают ухудшение видимости до 500-800 метров. Вместе с тем, в Москве сегодня потеплеет: температура воздуха днем в столице составит около минус 1-3 градусов, а в области - от 0 до минус 3. Вечером температура поднимется до околонулевой температуры.Ветер южный 5-10 метров в секунду, в порывах до 10-15 метров в секунду. Александр Синенков предупредил также о понижении атмосферного давления, оно сегодня составит 736 миллиметров ртутного столба.Ранее синоптики сообщали, что мощный снежный циклон «Грета» вывалит на город четверть месячной нормы осадков, а к выходным в российской столице будет лежать до 15 сантиметров снега.