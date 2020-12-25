Примерно восемь процентов жителей России намерены продлить новогодние каникулы, взяв отпуск или отгулы. Годом ранее о таких планах сообщали почти в два раза больше россиян – 15 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, пишет ТАСС в пятницу, 25 декабря.Исследование эксперты сервиса проводили с 14 по 23 декабря этого года во всех российских округах. Участие в опросе приняли более 1,6 тысячи работающих граждан.Около пяти процентов респондентов сообщили, что хотят взять отпуск или отгулы в предновогодние дни. Чаще других такими планами поделились россияне в возрасте от 45 лет. Оформить отпуск сразу после новогодних каникул, примерно с 11 января наступающего года, собираются три процента опрошенных. Чаще это мужчины и россияне до 34 лет.В то же время 80 процентов жителей государства сообщили, что не намерены брать отпуск или отгулы до или после Нового года. Около 12 процентов респондентов еще не приняли решение по этому поводу.Как ранее сообщал сайт kp.ru, в наступающем 2021 году жителей России ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная.